「新馬戦」(１４日、阪神)４番人気で新種牡馬エフフォーリア産駒のインカルナータ（牡２歳、母クッカーニャ、栗東・西園翔）が逃げ切った。坂井は「非常に性格のいい馬で上手に走ってくれました。道中の雰囲気も良く、早めにセーフティーリードを取るつもりで乗った。上がりも優秀でした」とたたえた。同馬を担当するのは西園翔師の弟・裕太助手で、母のクッカーニャは父・正都元調教師の管理馬。“西園ブランド”での勝利に