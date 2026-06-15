◇交流戦ソフトバンク0―4ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイ）ヤクルト・奥川の前に二塁も踏めず、ソフトバンクは5月12日の西武戦以来27試合ぶり4度目の零敗。交流戦初のカード負け越しで首位からも陥落した。先発の育成出身左腕・アルメンタが3回途中2失点。4四死球と制球に苦しみ「大事な試合でこのような投球になってしまい悔しい」と肩を落とした。小久保監督は「ちょっと1軍ではきついのでもう一回ファームで