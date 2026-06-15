ＪＲＡは１４日、宝塚記念に出走したマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸）が急性心不全のために死んだと発表した。序盤は１０番手でレースを運んだが、３角付近から徐々に位置を下げ、４角付近で鞍上の横山典が下馬し、競走を中止していた。同馬は父レイデオロ、母チャーチクワイアの鹿毛馬。今年の日経賞で重賞初制覇を飾っていた。