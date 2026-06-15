◇交流戦日本ハム5―9中日（2026年6月14日エスコンF）日本ハムは投手陣が崩れて手痛い敗戦を喫し、22年からの新庄政権で最長だった連勝が9で止まった。交流戦2位から3位に転落。オリックスに抜かれてリーグ4位へと後退したが、新庄監督は「これまで中継ぎのみんなが完璧、というほど抑えてくれていたので。こういう日もあります」と前を向いた。先発のWBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が3回2/3を6安打5失点