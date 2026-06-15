◇交流戦ソフトバンク0―4ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイ）昨季の交流戦MVP男がマルチ締めだ。ソフトバンクの柳町達外野手（29）が14日、ヤクルト・奥川に完封負けを喫した中で唯一の2安打と気を吐いた。2軍での再調整を経て10日に1軍に復帰し、交流戦3試合出場で打率・444と復調ぶりをアピール。リーグ戦再開へ向けて明るい材料となった。チームは交流戦6カード目で初の負け越し。優勝の可能性はまだあるものの、