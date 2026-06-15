西武１−０巨人（交流戦＝１４日）――西武が交流戦全カードで勝ち越した。五回に石井のソロで先制し、継投で１点を守り切った。ワイナンスが七回途中無失点で２勝目。巨人は終盤の好機を生かせず。◇最少失点で耐えた投手陣を、巨人打線は最後まで援護できなかった。西武の先発右腕ワイナンスを攻略できず、カード初戦に続く零封負け。交流戦を締めくくる３連戦で計２得点にとどまった。１４５キロに満たないが、球速帯が近