「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。ピン芸人のアキラ100％が、自身のXを更新し、森保一監督の“激似”ショットを公開した。【写真】遠目で見たら？アキラ100％、森保一監督に激似ショットアキラは「がんばれ！！！！！日本vsオランダ」との文言とともに、メモを手にする写真を公開。ファンからは「勝利100％ですね！」「朝から笑ってしまいました」「遠目でみ