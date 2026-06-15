○ホワイトソックス6−4ドジャース●＜現地時間6月13日レート・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが5月8日からのブレーブス3連戦以来、10カードぶりの負け越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2度の四球出塁を記録した。大谷はオープナー起用の左腕ハドソンに対する初回の第1打席、3球目でスイングを仕掛けた際にバットが捕手のミットに直撃し、打撃妨害で出塁。続く2番アンディ・パヘス