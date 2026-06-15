W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。直前に代表を離脱した遠藤航のユニホームが、ベンチに掲げられていた。試合を中継したNHKの放送では、前半37分頃に日本ベンチが映し出された。そこには背番号6、背ネームは「ENDO」のユニホームが掲げられていた。主将を務めていた遠藤は、2月のリーグ戦で左足首を負傷。手