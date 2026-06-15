W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。スタメン出場した日本代表選手の他とは違う姿に、ネット上のライトユーザーは興味津々だった。久保建英、堂安律らがスタメン出場。両軍合わせて22人が立ったピッチ上で、中村敬斗のソックスが目を引いた。膝まで長いソックスがほとんどの中、中村は短いソックスを着用。X上