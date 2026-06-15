飼い主さんの帰宅を大喜びでお出迎えする猫ちゃんたち。その愛らしすぎる光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3万6000回を超え「トントントンって駆け足でお迎え可愛い」「小走りにお出迎え、可愛いなぁ」「可愛いお出迎えにキュンですね」といったコメントが集まっています。 【動画：２匹のネコが待つ家に帰った結果→廊下の奥から走ってきて…想像以上に愛おしい『熱烈大歓迎』】 猫ちゃんたちのお出迎え