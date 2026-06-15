たび重なる重大事故 画像はイメージです 2007年、まだ子猫のときに「英国王室直轄領」であるジャージー島に引っ越してきた猫のOscar。当時から人懐こく温和な性格のこの猫は、同時に冒険好きでもありました。家の外をよく出歩いていたのです。 ところがある日、車に轢かれて尿路と尻尾に損傷を受けてしまいました。飼い主のMike NolanさんとKate Allanさんは、高額を支払ってOscarに皮膚移植を