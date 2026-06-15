「10年以上ほぼ現金使ってない」→ なぜか怒りの長文コメがつく “現金マウント”認定に「過剰反応しすぎ」の声最近は生活にすっかり定着したキャッシュレス決済。現金を下ろす手間や手数料を省ける利点から、スマホやクレジットカードのみで生活する人も珍しくなくなった。ガールズちゃんねるに6月中旬、「10年以上現金ほぼ使ってない人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は自身のライフスタイルについて次のように語