会社トップの思わぬ本音を聞いてしまい、一気に働く気が失せることは珍しくない。投稿を寄せた50代女性（事務・管理／年収300万円）は、産休代替の派遣社員として勤務していた際、朝礼での出来事をきっかけに「この会社終わってるな」と感じたという。（文：篠原みつき）社長「私が土下座して皆さんにウチで働いてくれと頼んでいるわけではなく」ある日の朝礼でのこと。社長が何の前触れもなく、従業員に向かって唐突にこう言い出