派遣社員として働く前の職場見学や顔合わせは、求職者が職場の実態を見極める場でもある。 投稿を寄せた広島県の50代女性（ITエンジニア／年収350万円）は、派遣の事前打ち合わせという名目で行われた実質的な面談で、「一緒に働くであろう女性社員」から思わぬ対応を受けたという。（文：篠原みつき） 「面談でキレるのはまずありえないです」 女性によれば、相手は事務職だったという。初対面にもかかわら