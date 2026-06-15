上司だからといって偉そうにしていると、部下のやる気を一気になくす原因になってしまう。投稿を寄せた東京都の30代男性（専門職／コンサルタント・士業・金融・不動産）は、仕事の責任が増える中で上司からぶつけられた一言に意欲を失ったという。（文：篠原みつき）仕事の責任は増えたのに給料は変わらず「部下も増え、とある業務については部下への仕事の割り振り、進捗管理、顧客対応の最終チェックや実行等、仕事の責任は増え