「世帯年収1000万円でも意外と余裕ない」という話はよく聞くが、では1800万円となるとどうなのだろうか。投稿を寄せた東京都の50代男性はITエンジニアの管理職として働いている。年収1800万円で、妻と2人暮らしだ。その資産状況と暮らしぶりについて詳細に書いている。（文：法田ひまり）「都内分譲マンション在住、10年前の購入時は7500万円だったが、現在の中古価格は1億5、6千万円」「購入時は7500万円、現在の中古価格は1億5，