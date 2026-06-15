◆関西大学春季トーナメント天理大３６−３１関大 （１４日、奈良・天理大白川グラウンド）“大物ルーキー”が躍動し、天理大が決勝に進出した。ケニア人留学生のロック、アンディー・オモロー（１年）が２回戦（朝日大戦）に続き先発。トライこそなかったが、鋭いタックルや突破力を随所に見せ、フル出場で勝利に貢献した。１９７センチ、１２０キロと恵まれた体格を持つ２２歳は、男子のみ８人きょうだいの４番目。「後半は