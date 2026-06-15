会社のためにどれだけ真面目に働いていても、経営陣の方針一つで、一気にやる気が失せてしまう瞬間はある。投稿を寄せた東京都の60代男性（年収650万円）は、交通事故の保険金支払いに関わる事故調査や示談交渉などを行う「損害サービス」の仕事をしていた。一人で数十件もの事故案件を抱え、交通事故被害者の負の感情を真っ向から受け止める日々を送っていたが、ある日参加した人事部の説明会で、会社の信じられない方針を耳にし