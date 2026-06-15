NHK総合の生中継で解説日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。日本で地上波生中継したNHK総合で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑の口からは、前半から喜怒哀楽を隠さずに出した“本田節”を連発した。いつもの本田だった。前半はオランダが慎重な入りをしたことで「割とゆっくりですね」と穏やか。GK鈴木のビッグセー