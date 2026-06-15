◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大１―２関大（１４日・神宮）決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。＊＊＊＊半世紀の時を超え、関大が日本一に輝いた。歓喜の輪の中心には主将・森内大奈がいた。「強い関大を取り戻そう」。１年秋に関西学生リーグの頂点を経験したが、小田監督の就任後は４季連続で４位以