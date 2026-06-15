W杯初戦オランダ戦のベンチに掲げられた前主将のユニホーム日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦した。この試合、日本代表のベンチにMF遠藤航のユニフォームが飾られ、SNS上では「本当に涙出てきた」「グッとくるな」と大きな反響を呼んでいる。キャプテンを務めていた遠藤は、現地時間6月11日に怪我のためチームを