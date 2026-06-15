鈴木は前半3分と34分に決定的なシュートを防ぐ大活躍サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米W杯グループステージFの初戦でオランダ代表と対戦した。GK鈴木彩艶が前半に見せた連続スーパーセーブに対し、SNS上では「ザイオンがMOM確定」「ザイオン神です」と反響が起こっている。 前半3分、オランダ代表FWコーディ・ガクポがペナルティエリア手前の左から斜めのパスを供給