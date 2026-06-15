◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大１―２関大（１４日・神宮）決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。前回優勝時のエースで、現在は関大のアドバイザリースタッフとして投手陣を指導する元阪急・山口高志さん（７６）が喜びを語った。＊＊＊＊スタンドで見守った関大ＯＢで元阪急の山口高志さんは、孫ほど年