◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝慶大１―２関大（１４日・神宮）決勝が行われ、関大（関西学生）が慶大（東京六大学）を接戦の末に破り、５４年ぶり３度目の優勝を決めた。先発の今秋ドラフト上位候補・米沢友翔（４年）は、先発した準決勝の国学院大戦後に発熱するアクシデントを乗り越え、志願の連投で５回無失点の好投。チームを頂点へと導き、ＭＶＰに輝いた。＊＊＊＊最高