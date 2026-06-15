日本とオランダが対戦日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われる北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。スポーツチャンネル「DAZN」の中継では音声が途切れるアクシデントで起きた。試合は前半3分、オランダのFWコーディ・ガクポがペナルティエリア手前の左から斜めのパスを供給。これを受けたマレンがペナルティエリア内で反転して右足でシュートを放ったが、GK鈴木