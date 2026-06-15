掛川西の右腕・古岡都暉（３年）が、父と同じ甲子園の舞台を目指し、最後の夏に挑む。父の基紀さんは、１９９８年夏の甲子園で準優勝した京都成章のエース。当時は決勝で横浜のエースだった松坂大輔氏と投げ合った。同年代には聖隷クリストファーの高部陸、常葉大菊川の佐藤大介なども県内にはいるが、「県代表のエースとして甲子園に立てるのは一人だけ。そこは譲れない。秋も春も悔しい思いをしたので、自分も仲間も懸ける思い