東海大静岡翔洋の右腕・水町蒼河（３年）は今年の春季大会２回戦の沼津東戦（８〇０）でノーヒットノーランを達成した。仲間からはたたえられ、メディアでも報じられたが、本人は冷静だった。「実感はあまりなくて。勝てたことは大きかったけど記録に対してそこまでの思いはなかった」胸に秘めていたのは昨秋の初戦（２回戦）の掛川西戦で先発し、１―２で敗れた悔しさだった。冬場はスクワットなどで下半身の強化に集中し、そ