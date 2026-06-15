ラグビーリーグワン・静岡ブルーレヴズのプロップ本山佳龍（けいたつ、１９）が、このほど取材に対応。Ｕ―２０日本代表として出場する「ジュニアワールドチャンピオンシップ」（ＪＷＣ、２７日開幕・ジョージア）への意気込みを語った。本山は５月下旬にニュージーランドへ遠征。同地の学生代表らと３試合を行った。「姿勢が高いと持ち上げられる」とフィジカルの差を感じた一方で、「スクラムはレヴズの方が強い」と手応えも