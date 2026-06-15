しずちゅう旗・県学童軟式野球大会の決勝が１４日、草薙軟式野球場で行われ、黒石野球クラブが１―０で御殿場富士岡スピリッツにサヨナラ勝ち。１０年ぶり２度目の優勝を飾った。決着をつけたのは５番の半田大和三塁手（５年）だ。０―０の６回裏に安打と敵失などで無死満塁のチャンス。ここで外角球を振り切ると、「バットの先っぽだった」が打球は一、二塁間を破った。笑顔の仲間に囲まれ、「ヒットになってよかった。サヨナ