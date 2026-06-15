「オレ、姉ちゃんの彼氏のことを…好きになっちゃったかもしれない――！？」注目のジュニア５人組アイドルグループ・ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）の深田竜生が連続ドラマ単独初主演！メンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる青春ホームドラマ・ラブコメディー、テレビ朝日系オシドラサタデー「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」（土曜・午後１１時、７月１１日スタート）の共演キャストが発表された。すでに物語の舞台と