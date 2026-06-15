◆米大リーグブルージェイズ３―８ヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でフル出場し、３試合連続安打、４試合連続打点、７試合ぶりマルチ安打で４打数２安打１打点と存在感を見せたが、チームは同点の９回に５点を失って２連敗となった。ヤンキースの先発は右腕のウォーレン。５月１９日（