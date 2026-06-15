■“ご近所さん＆料理教室仲間”キャストが発表5人組グループ・ACEesの深田竜生が単独初主演、同グループの浮所飛貴が共演する、7月11日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜後11：00）の追加キャストとして、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵の出演が発表された。【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes今作の主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田