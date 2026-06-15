俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜後9：00）の主題歌を、フジ系連続ドラマの主題歌初担当となる三人組バンド・chilldspotが務めることが発表された。【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子このたび主題歌に決定したchilldspotの新曲『ドラマ』は、傷や孤独を抱えながらも、受け取った光を頼りに、それでも歩みを止めない姿を描いたミディ