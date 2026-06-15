◇W杯北中米大会1次リーグF組日本ーオランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。前半からGK鈴木彩艶（24＝パルマ）のビッグセーブ連発にファンは大興奮した。前半3分、オランダのFWマレンに強烈なシュートを打たれると、GK鈴木彩のビッグセーブでチームを救った。さらに34分にもコーナーキックから再びマレンのヘディングシュー