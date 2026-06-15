■MLBホワイトソックス6ー4ドジャース（日本時間15日、レート・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのWソックス戦に“1番・DH”でスタメン出場し、2打数無安打2四球2三振で、打率は.302、7試合ぶりのノーヒット、5回、追加点のチャンスでは申告敬遠、9回、1死二塁もストレートの四球と勝負を避けられた。チームも6回に6失点で逆転されて、5月11日以