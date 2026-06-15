俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）のポスタービジュアルと第1話の場面写真が解禁された。さらに追加キャストとして、博多華丸の出演も決定した。【場面カット】笑顔で…婚姻届に記入する田中麗奈＆古川雄大本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。