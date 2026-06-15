レアル・マドリードが、チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャ（27）の獲得に迫っているようだ。バルセロナ下部組織出身のククレジャは、スペイン複数クラブでのプレイを経て、2022年夏にブライトンからチェルシーへ完全移籍。豊富な運動量と闘争心あふれるプレイを武器に今季もプレミアリーグ33試合に出場して1ゴール4アシストを記録していた。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマ