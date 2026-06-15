MATCH 10グループE第1戦2026年6月15日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）3大会ぶりのグループステージ突破、そして通算5度目の優勝をめざすドイツと初出場のキュラソーとの対戦は、ドイツのゴールショーとなった。まずは開始6分、ドイツはフェリックス・ヌメチャがフロリアン・ヴィルツとの壁パスで相手の背後に抜け出し、ゴール前で右足を振りぬいて先制点を奪った。その後21分に一瞬の隙をつかれてキュラソーの