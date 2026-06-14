今季限りでのリヴァプール退団を表明しているリヴァプール所属のFWモハメド・サラーだが、ここにきて残留の可能性が浮上しているようだ。エジプト代表のチームメイトであるアル・アハリ所属のGKモハメド・エル・シェナウィが、サラーの現状について語った。『THE Sun』が伝えている。サラーは今年3月、自身の契約満了に伴い、9年間在籍したリヴァプールを退団する意向を明らかにした。在籍期間中にはプレミアリーグ優勝やUEFAチャ