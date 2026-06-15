MLBの大舞台で快投を続ける山本(C)Getty Images山本由伸（ドジャース）のハイパフォーマンスが続いている。現地時間6月13日に行われたホワイトソックス戦も右腕の投球は圧巻だった。8回2死で、味方野手ムーキー・ベッツの失策によって走者を許すまで前回登板からの45者連続アウトを記録した山本は、9回の先頭打者トリスタン・ピーターズにソロアーチを打たれるまでノーヒットピッチングを継続。最終的に同回の途中で降板を余儀