◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦した。日本ベンチにはケガで離脱したＭＦ遠藤航のユニホームが掲げられた。ケガで無念の離脱となった主将の思いも背負って戦う。遠藤は左足のケガのため、初戦の直前で北中米Ｗ杯に出場する日本代表から無念の離脱をし、代表引退を表明していた。