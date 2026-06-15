◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）危なげなく逃げ切り、西武・西口文也監督（５３）はガッチリとコーチ陣と握手を交わした。巨人を１―０で下し、交流戦は１試合を残して、１３勝３敗１分けで再び首位に立った。１６日の阪神戦（甲子園）で勝つか引き分けで、球団初の交流戦優勝が決まる。「ここまできたらそれは目指すでしょう、上の方にいたら。みんなそこを目指してやってると思う