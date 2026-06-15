◇インターリーグドジャース4―6Wソックス（2026年6月14日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発出場。打撃妨害と2四球（1敬遠四球）で3度出塁したが、2打数無安打2三振で連続試合安打は6でストップした。試合は1点リードの6回に3本塁打を浴びて逆転負け。5月8日〜10日（同9日〜11日）のブレーブス3連戦以来、10カードぶりの負け越しとなった。