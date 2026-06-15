◆米大リーグホワイトソックス６―４ドジャース（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ホワイトソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰２戦目は２打数無安打２三振に終わり、出場した試合の連続安打が「６」でストップした。２四球（１敬遠含む）を選んだが、出場４戦連発はならなかった。チームも１点リードの６回に１イ