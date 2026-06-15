演歌歌手の千昌夫（79）が14日までに、インスタグラムを更新。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」特別功労賞受賞の北島三郎（89）を祝福した。「MUSIC AWARDS JAPAN受賞おめでとうございます。何時迄もお元気で歌ってください」とつづると、北島とのツーショット写真を投稿した。この投稿には「お二方、お身体おいといながらお仕事など頑張ってくださいませ」「絵になる写真ですてきです」などのコメントが寄せられている。