俳優の町田啓太（35）が14日、インスタグラムを更新。主演の日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる!」の最終回の放送を受け、思いをつづり、オフショットを公開した。町田は「一生忘れない愛おしい日々でした。拍手喝采です。本当にありがとうございました。またね」とつづり、「タツキ先生は甘すぎる！」のハッシュタグを付けて投稿した。投稿ではドラマのオフショットを多数公開。クランクアップの集合写真なども披露した。