6月14日、阪神競馬場で行われた上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）は、武豊騎乗の2番人気メイショウタバルが連覇を達成した。史上初の春古馬三冠がかかったクロワデュノールはゴール前で猛追したものの2着まで。レース直前に降り出した激しい雨で馬場は重馬場となり、メイショウタバルにとってはまさに恵みの雨となった。【レース動画】クロワデュノール春古馬三冠ならず…宝塚記念殊勲の武豊騎手はレース後、「おそ