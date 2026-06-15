6月21日（日）東京競馬場で行われる、第74回府中牝馬ステークス（G3・3歳上オープン牝・ハンデ・芝1800m）の登録馬は下記の通り。重賞連勝がかかるコガネノソラ、本格化の兆し見えるヴァルキリーバースなど19頭がエントリー。【福島牝馬S】ゴールドシップ産駒コガネノソラが差し切りV、混戦断ち切り重賞2勝目19頭がエントリーヴァルキリーバースウイントワイライトエストゥペンダキーパフォーマーコガネノソラセキトバイーストセ