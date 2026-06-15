6月21日（日）阪神競馬場で行われる、第2回しらさぎステークス（G3・3歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。連覇がかかっているキープカルムなど20頭。【しらさぎS】キープカルムが重賞初制覇…チェルヴィニアは2着20頭がエントリーエコロアルバ53.0エルトンバローズ58.0カズミクラーシュ57.0キープカルム58.0サイルーン57.0ショウナンアデイブ57.0シンフォーエバー57.0スイープアワーズ57.0スマートワ